Требуется парсер для секции buyback offgamers.com

$100
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Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sell this. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму в лоте (указаную из текущего наличия) и капчу вида 1+1=2 (мат. выражение из двух чисел + * – /) . Включая парс с разных впн/ай-пи, т.к. на сервисе стоит блокировка частых обращений с одного ай-пи. После сабмита формы подавать звуковой сигнал или письмо на почту

Пример старой подобной работы: http://s019.radikal.ru/i616/1309/d4/421792b02977.jpg

Подробнее - обсудим с понимающим человеком.

10 лет назад
vitallab
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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