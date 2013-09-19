Требуется парсер для секции buyback offgamers.com

ТЗ Необходимо создать программный продукт, который обладает следующими функциями: 1. Осуществляет поиск 300 самых популярных пабликов и групп социальной сети "Вконтакте" (в том числе которых нет в пользовательском поиске VK) по следующим критериям: а. Общее количество подписчиков; б. Ежедневный ...
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Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sell this. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму в лоте (указаную из текущего наличия) и капчу вида 1+1=2 (мат. выражение из двух чисел + * – /) . Включая парс с разных впн/ай-пи, т.к. на сервисе стоит блокировка частых обращений с одного ай-пи. После сабмита формы подавать звуковой сигнал или письмо на почту
Пример старой подобной работы: http://s019.radikal.ru/i616/1309/d4/421792b02977.jpg
Подробнее - обсудим с понимающим человеком.
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