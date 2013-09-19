Требуется парсер для секции buyback offgamers.com

Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sell this. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму в лоте (указаную из текущего наличия) и капчу вида 1+1=2 (мат. выражение из двух чисел + * – /) . Включая парс с разных впн/ай-пи, т.к. на сервисе стоит блокировка частых обращений с одного ай-пи. После сабмита формы подавать звуковой сигнал или письмо на почту

Пример старой подобной работы: http://s019.radikal.ru/i616/1309/d4/421792b02977.jpg

Подробнее - обсудим с понимающим человеком.