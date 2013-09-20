Добавить таблицу в проект на Visual c++

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Есть базовый проект на visual c++ для библиотеки iMacros (http://www.iopus.com/download/cppexpress2008.zip)

Нужно в него добавить tab виджет, с тремя табами.

1.) Таб Раскидка. При нажатии кнопки СТАРТ просто возвращает значения в полях. см. картинку раскидка

2) Таб Сайты. Загружает из xml файла список сайтов с заданными параметрами и выводит в виде таблицы. В таблице можно редактировать сайты и параметры. После редактирования, сохраняет изменение в xml файле

3) Таб добавить сайт. Просто добавляет сайт в xml фаил.

Картинки - примеры в приложении.

Срок - чем раньше, тем лучше.

10 лет назад
deepwatershark
Юрий 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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