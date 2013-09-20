Программа для создания интеллект-карт

Здравствуйте.

Мы разрабатываем многопользовательскую программу для построения интеллект-карт (mindmap), преимущественно отображающую текущий список дел и задач для каждого сотрудника организации.

В данный момент полностью доработан однопользовательский вариант программы, написанный на C++ с использованием MFC и OpenGL. Работа ч сервером ведется через HTTP и POST запросы.

Текущий функционал программы:

1. Отображение, создание и удаление "узлов" карты.

2. Редактирование параметров узлов и общих параметров карты.

3. Связи между узлами.

4. Сворачивание узлов.

5. Сохранение данных на сервере.

6. Пример интеллект-карты в онлайн-режиме (недоработанной) можно посмотреть здесь: http://d.kgri.ru/raph/, саму программу на С++ могу дать по запросу.

Нас интересует доработка программы для многопользовательского режима (вам придется работать только с клиентской стороной, сервер и его логику мы берем на себя) и, в перспективе, дальнейшая разработка и поддержка программы.

Требуется:

1. Знание С++, наличие законченных проектов на нем.

2. Умение разобраться в чужом коде.

Желательны:

1. Опыт разработки сетевых приложений.

2. Опыт работы с MFC и OpenGL.