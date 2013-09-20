Программа для создания интеллект-карт

Есть базовый проект на visual c++ для библиотеки iMacros (http://www.iopus.com/download/cppexpress2008.zip) Нужно в него добавить tab виджет, с тремя табами. 1.) Таб Раскидка. При нажатии кнопки СТАРТ просто возвращает значения в полях. см. картинку раскидка 2) Таб Сайты. ...
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Здравствуйте.
Мы разрабатываем многопользовательскую программу для построения интеллект-карт (mindmap), преимущественно отображающую текущий список дел и задач для каждого сотрудника организации.
В данный момент полностью доработан однопользовательский вариант программы, написанный на C++ с использованием MFC и OpenGL. Работа ч сервером ведется через HTTP и POST запросы.
Текущий функционал программы:
1. Отображение, создание и удаление "узлов" карты.
2. Редактирование параметров узлов и общих параметров карты.
3. Связи между узлами.
4. Сворачивание узлов.
5. Сохранение данных на сервере.
6. Пример интеллект-карты в онлайн-режиме (недоработанной) можно посмотреть здесь: http://d.kgri.ru/raph/, саму программу на С++ могу дать по запросу.
Нас интересует доработка программы для многопользовательского режима (вам придется работать только с клиентской стороной, сервер и его логику мы берем на себя) и, в перспективе, дальнейшая разработка и поддержка программы.
Требуется:
1. Знание С++, наличие законченных проектов на нем.
2. Умение разобраться в чужом коде.
Желательны:
1. Опыт разработки сетевых приложений.
2. Опыт работы с MFC и OpenGL.
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