Браузер и FTP-клиент на C++

Необходимо создать простой браузер и FTP-клиент (2 отдельных приложения) на языке С++, согласно техническому заданию в приложенном файле. В результате нужно предоставить два приложения и исходные коды к ним (файлы проекта).

Это не курсовая, обычная контрольная, никакой красоты оформления и прочих излишеств не требуется.

Пишите свои цены и сроки. Победит самый не жадный=)