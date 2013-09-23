Браузер и FTP-клиент на C++

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки193 просмотра
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Необходимо создать простой браузер и FTP-клиент (2 отдельных приложения) на языке С++, согласно техническому заданию в приложенном файле. В результате нужно предоставить два приложения и исходные коды к ним (файлы проекта).

Это не курсовая, обычная контрольная, никакой красоты оформления и прочих излишеств не требуется.

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10 лет назад
V1C
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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