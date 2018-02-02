vyacheslav76

Строго по лицензионному договору о передаче исключительных прав. Предложение только для РФ. Примеры изображений и образцы договоров описаны в файлах по ссылке -https://dropmefiles.com/hwxrD
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрытгод назад
Есть блог на Wordpress, нужно сделать его похожим на основной сайт (картинки, шрифты, цвета). Что есть: исходники основного сайта в PSD, образец желаемого результата. Исходный шаблон для переделки можно взять любой.HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо изготовить 20 баннеров различных размеров. 10 анимированных и 10 статичных. Оплата через Киви. Приветствуются только вменяемые цены! Не писать если нет примеров!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Простая работа по созданию 8 логотипов. Писать с примерами.Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать анимационный ролик (видео-презентацию) для компании проводящей ICO. Общее время ролика меньше 2-х минут. Нужен только видео ряд. Озвучка имеется. По срокам: 3 дня. До $200 Оплата на карту гражданина РФ или на кошелек Эфира.Анимация14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требование.1. Мужской голос.2. Исполнитель, строго гражданин РФ. 3. Иметь, для приема оплаты, карту выпущенную банком.Искомые языки -1. Русский2. Английский3. Корейский4. Японский5. Китайский6. НемецкийОзвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $110
Требуется сверстать сайт, состоящий из среднего лендинга, 6 внутренних страниц и 2 форм (вход, регистрация) под 4 разрешения: 1366, 1024, 768, 320. Все макеты для всех разрешений есть в PSD. Образец в приложении к проекту.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад