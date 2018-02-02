vyacheslav76

Альховский Вячеслав vyacheslav76

 
47 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Roman_Vidma
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
$100
10 баллов
6 лет назад
Нужно озвучить ролик продолжительностью 1.50 мин.
Вячеслав - человек слова и дела! Определенно рекомендую к сотрудничеству. Рад знакомству, приятно было работать!
Роман все сделал быстро и качественно! Приятно иметь дело с профессионалом своего дела! Всем рекомендую!
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salamandra10
Владимир 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$110
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта (лендинг + 6 страниц + 2 формы) под 4 разрешения
Отличный заказчик, адекватные правки, все по делу, с оплатой проблем не возникло, коммуникабелен, всем рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. В верстке исправлены недочеты дизайна, предложены и внедрены новые элементы. Рекомендую!
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