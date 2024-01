Веб-разработка/ Верстка / CMS

- Разработка сайтов под ключ

- Валидная, адаптивная и кроссбраузерная верстка

- Интеграция с CMS с возможностью редактирования любых блоков из админ-панели

- Доработка/исправление существующих сайтов

- Наполнение контентом

- Помощь с регистрацией домена, хостинга, последующей эксплуатацией сайта

HTML5, CSS3, JavaScript+jQuery, Ajax, PHP.

Верстаю на Bootstrap или без него (по желанию)

Использую SASS, Gulp, БЭМ методологию

CMS Wordpress, Woocommerce для интернет-магазинов, возможна работа с другими CMS (Joomla, ModX)

Четко оцениваю свои умения и возможности и не берусь за проекты, которые не смогу выполнить или не уложусь в сроки.

https://wahab.ru

Без внятного ТЗ - результат ХЗ)

---

I am a frontend developer interested in building useful, usable, well-constructed sites, working with excellent people and constantly learning.

My proficiencies:

HTML - written by hand using well thought out semantics.

CSS - Written by hand, built for responsive layouts, mobile devices, screen and print, BEM methodology, Flexbox.

Fine-tuned attention to detail, in code and in interfaces.

Relentless, self-motivated learning.

I love coding for work or just for fun.