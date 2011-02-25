wdwd

Воронов wdwd

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Аудит сайта

    Нужен аудит сайта на примере отчета в приложении. Пишите ваши расценки/сроки и примеры работ/отчетов с примерным планом.

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать текст

    $50

    Нужен текст ~2,5 - 3 тыс.знк. про фирму, занимающейся продажей керамической плитки (о её услугах, ассортименте плитки и т.п.). Пишите сроки, цены, контакты. Оплата по факту.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Размножить текст 30 раз

    $50

    Текст несложный (история фирмы) около 2 тыс.знаков. Надо сделать 30 шт разных с максимальной уникальностью. Оставляйте свои координаты и стоимость (связь по e-mail). Оплата по факту.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dejka
Алла 
44 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
14 лет назад
Написать текст
Отличный заказчик. Минимум ненужной инфы, всё чётко по делу. Понравилось сотрудничать, рекомендую.