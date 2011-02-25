Нужен аудит сайта на примере отчета в приложении. Пишите ваши расценки/сроки и примеры работ/отчетов с примерным планом.
Тестирование сайтов4 заявки
Закрыт
14 лет назад
Нужен аудит сайта на примере отчета в приложении. Пишите ваши расценки/сроки и примеры работ/отчетов с примерным планом.
Есть флэш в swf надо отредактировать (добавить) ссылки внутри !срочно! если есть умельцы стучите сюда или в приват с ценой.
Нужен текст ~2,5 - 3 тыс.знк. про фирму, занимающейся продажей керамической плитки (о её услугах, ассортименте плитки и т.п.). Пишите сроки, цены, контакты. Оплата по факту.
Текст несложный (история фирмы) около 2 тыс.знаков. Надо сделать 30 шт разных с максимальной уникальностью. Оставляйте свои координаты и стоимость (связь по e-mail). Оплата по факту.