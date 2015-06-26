Более 5 лет занимаемся различными веб-проекатми начиная от сайта-визитки до корпоративного сайта, интернет-магазина, модулей для CMS, скриптов админок, скриптов автоимпорта прайсов, автоимпорта товаров в магазины, шаблонов для сайтов и CMS, продвижения сайтов и прочего
Пишите на почту - web2step(собака)mail.ru
Знание PHP‚ HTML‚ JavaScript‚ CSS‚ jQuery, AJAX.
Опыт работы с базами данных MySQL‚ знание языка SQL.
Опыт парсинга HTML, CSV, XML, XLS, сайтов-доноров, сайтов-источников, интернет-магазинов
Опыт создания самописных CMS, знание CMS OpenCart, OcStore, PrestaShop, DLE, WordPress
Знание принципов построения и работы сайтов и серверов.
Умение прочесть чужой код и документацию на английском языке.
Более подробную информацию о наших навыках и разработках вы можете найти на нашем сайте: http://web2step.ru