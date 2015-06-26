web2step

Антон web2step

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка интернет-магазинов, веб-сайтов, досок обьявлений, скриптов, модулей, шаблонов, парсеров, грабберов

Более 5 лет занимаемся различными веб-проекатми начиная от сайта-визитки до корпоративного сайта, интернет-магазина, модулей для CMS, скриптов админок, скриптов автоимпорта прайсов, автоимпорта товаров в магазины, шаблонов для сайтов и CMS, продвижения сайтов и прочего

Пишите на почту - web2step(собака)mail.ru

Знание PHP‚ HTML‚ JavaScript‚ CSS‚ jQuery, AJAX.

Опыт работы с базами данных MySQL‚ знание языка SQL.

Опыт парсинга HTML, CSV, XML, XLS, сайтов-доноров, сайтов-источников, интернет-магазинов

Опыт создания самописных CMS, знание CMS OpenCart, OcStore, PrestaShop, DLE, WordPress

Знание принципов построения и работы сайтов и серверов.

Умение прочесть чужой код и документацию на английском языке.

Более подробную информацию о наших навыках и разработках вы можете найти на нашем сайте: ﻿http://web2step.ru

HTML-верстка
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Веб-программирование
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Интернет-магазины
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Наполнение сайтов
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Сайты «под ключ»
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Системы управления (CMS)
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Тестирование сайтов
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