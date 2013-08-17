Профессиональное веб-программирование, веб-дизайн, флеш-анимация

Разработка дизайна для сайтов

Опыт работы: 2 года. Собственная веб-студия:http://web-cats.net/. Разрабатываю запоминающийся уникальный дизайн с учетом юазбилити.

Стоимость и точные сроки определяются для каждого проекта отдельно в зависимости и поставленных задач.

Минимальные сроки выполнения 5 дней.

Стоимость проекта от100$

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Создание анимации/блеш-баннеров

Занимаемся разработкой флеш-анимации любого уровня сложности: от флеш-сайтов до флеш-баннеров. Опыт работы: 2 года. Разрабатывала крупные проекты, написанные полностью на флеше.

Стоимость флеш-анимации рассчитывается, исходя из условий заказчика.

Минимальная стоимость 200$.

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Переводы

Опыт: 3 года. Занималась переводом статей музыкальной тематики, каталогов товаров, книг различной тематики, инструкций к товарам и диалогов в фильмах.

Стоимость перевода: от 50$

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Дизайн и переводы - моя страсть. Поэтому заказы выполняю качественно, с "огоньком".