Разработка дизайна для сайтов
Опыт работы: 2 года. Собственная веб-студия:http://web-cats.net/. Разрабатываю запоминающийся уникальный дизайн с учетом юазбилити.
Стоимость и точные сроки определяются для каждого проекта отдельно в зависимости и поставленных задач.
Минимальные сроки выполнения 5 дней.
Стоимость проекта от100$
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Создание анимации/блеш-баннеров
Занимаемся разработкой флеш-анимации любого уровня сложности: от флеш-сайтов до флеш-баннеров. Опыт работы: 2 года. Разрабатывала крупные проекты, написанные полностью на флеше.
Стоимость флеш-анимации рассчитывается, исходя из условий заказчика.
Минимальная стоимость 200$.
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Переводы
Опыт: 3 года. Занималась переводом статей музыкальной тематики, каталогов товаров, книг различной тематики, инструкций к товарам и диалогов в фильмах.
Стоимость перевода: от 50$
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Дизайн и переводы - моя страсть. Поэтому заказы выполняю качественно, с "огоньком".
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