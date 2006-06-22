webjob2006

Гость webjob2006

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Арт-директор/Режиссер мультимедиа

    Создание креативной концепции и проработанной раскадровки для информационной (НЕрекламной) мультимедийной dvd презентации (50 мин.) Возможна, но не обязательна дальнейшая реализация. Презентация будет включать в себя видеографику, 3D графику, анимацию, видеоэффекты. Отличное знание возможностей технических средств и ПО, последних ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Режиссер, сценарист

    Для создания документального фильма на историческую тематику (30 мин.) требуются режиссер и сценарист. Подготовка сценария на основе имеющейся информации. Без проведения съемок, только подбор фото- и видеоматериалов по тематике. Необходим опыт аналогичной работы. Желательно профильное образование.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайтов на NetCat

    Разработка сайтов на системе NetCat по предоставленному ТЗ. Необходим опыт работы с системой. Точность в выполнении работы, соблюдение сроков проекта.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайтов

    Необходимо разработать макеты дизайна для сайтов компании. Дизайн должен быть креативным, высококачественным и уникальным. Подробности по email.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад