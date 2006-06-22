webjob2006

Создание креативной концепции и проработанной раскадровки для информационной (НЕрекламной) мультимедийной dvd презентации (50 мин.) Возможна, но не обязательна дальнейшая реализация. Презентация будет включать в себя видеографику, 3D графику, анимацию, видеоэффекты. Отличное знание возможностей технических средств и ПО, последних ...
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- Презентации3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для создания документального фильма на историческую тематику (30 мин.) требуются режиссер и сценарист. Подготовка сценария на основе имеющейся информации. Без проведения съемок, только подбор фото- и видеоматериалов по тематике. Необходим опыт аналогичной работы. Желательно профильное образование.Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Продвижение сайтов только легальными способами. Нужен опыт работы с крупными проектами. Подробности по email.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт18 лет назад
Разработка сайтов на системе NetCat по предоставленному ТЗ. Необходим опыт работы с системой. Точность в выполнении работы, соблюдение сроков проекта.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Необходимо разработать макеты дизайна для сайтов компании. Дизайн должен быть креативным, высококачественным и уникальным. Подробности по email.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт17 лет назад