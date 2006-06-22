webjob2006

Создание креативной концепции и проработанной раскадровки для информационной (НЕрекламной) мультимедийной dvd презентации (50 мин.) Возможна, но не обязательна дальнейшая реализация. Презентация будет включать в себя видеографику, 3D графику, анимацию, видеоэффекты. Отличное знание возможностей технических средств и ПО, последних ...