webmedicine

Нужно установить цели яндекс Метрики на Wordpress. На два сайта. Первый сайт. http://maycenter.ru/povyshenie-kvalifikacii-v-nogtevom-servise/ внутри каждого курса есть кнопка "записаться" и дальше всплывашка - на ней кнопка "отправить". Нужно вставить в код кнопки отправить идентификатор zapic . чтобы срабатывала ...