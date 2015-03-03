webmedicine

Нужно написать парсер https://apps.db.ripe.net/search/query.html Определяется айпишник человека, запускающего скрипт, айпишник вбивается в форму https://apps.db.ripe.net/search/query.html Форма сабмитится. Затем нужно из результатов спарсить netname и поместить в переменную, которую я в дальнейшем смогу выводить.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
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Нужно установить цели яндекс Метрики на Wordpress. На два сайта. Первый сайт. http://maycenter.ru/povyshenie-kvalifikacii-v-nogtevom-servise/ внутри каждого курса есть кнопка "записаться" и дальше всплывашка - на ней кнопка "отправить". Нужно вставить в код кнопки отправить идентификатор zapic . чтобы срабатывала ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужно реализовать такой же функционал, как на сайте: http://personalcase.endorphone.com.ua/ Копия сайта без php есть, нужно написать файл generation.php, которого не хватает. В общем, нужно восстановить функционал. Пишите цену.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен PHP-скрипт, который позволит скачивать маленькие сайты (обычно не больше 5 страниц, а то и меньше). Скрипт должен скачивать все картинки, скрипты, шрифты, картинки из css итд. Должны сохранятся директории, как на оригинальном сайте. Пути должны меняться автоматом, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад