webmedicine

Владислав webmedicine

 
33 годаРоссия/Пятигорск
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Написать парсер WHOIS

    Нужно написать парсер https://apps.db.ripe.net/search/query.html Определяется айпишник человека, запускающего скрипт, айпишник вбивается в форму https://apps.db.ripe.net/search/query.html Форма сабмитится. Затем нужно из результатов спарсить netname и поместить в переменную, которую я в дальнейшем смогу выводить.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установить цели на два сайта на Wordpress

    Нужно установить цели яндекс Метрики на Wordpress. На два сайта. Первый сайт. http://maycenter.ru/povyshenie-kvalifikacii-v-nogtevom-servise/ внутри каждого курса есть кнопка "записаться" и дальше всплывашка - на ней кнопка "отправить". Нужно вставить в код кнопки отправить идентификатор zapic . чтобы срабатывала ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • PHP генерация картинки по тексту

    Здравствуйте! Нужно реализовать такой же функционал, как на сайте: http://personalcase.endorphone.com.ua/ Копия сайта без php есть, нужно написать файл generation.php, которого не хватает. В общем, нужно восстановить функционал. Пишите цену.

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать скрипт для скачивания сайтов

    Нужен PHP-скрипт, который позволит скачивать маленькие сайты (обычно не больше 5 страниц, а то и меньше). Скрипт должен скачивать все картинки, скрипты, шрифты, картинки из css итд. Должны сохранятся директории, как на оригинальном сайте. Пути должны меняться автоматом, ...

    PHPCSS
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад