websupport

Михалков websupport

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

-------ДО 27.05 САЙТ ВИЗИТКА СО СКИДКОЙ ВСЕГО за 900ГРН.----------

Портфолио

http://freelance.ru/users/djpicasso/

Отзывы:

http://freelance.ru/users/djpicasso/

http://www.free-lance.ru/users/djpicasso

Оплату принимаю на р\с в евро или в гривнях, или по системе "Contact" http://www.contact-sys.com/

телефоны:

+38 - 093 - 499 - 19 - 16 (моб.Life)

+38 - 066 - 458 - 28 - 58 (моб.MTC)

[email protected]

icq: 208922069

skype: pilyav4ik

Отзывы заказчиков

gregar
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Магазин на движке WebAsyst
Webasyst
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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