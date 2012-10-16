Написать 2 seo-текста. 1 текст 2100 символов, 2-ой текст 1980 символов. Тексты нужны уникальные. Подробные ТЗ прикрепил внизу. Если получиться хорошо, закажу еще 14 аналогичных текстов.
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нет выплат фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- $18Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $1000
Проект: интернет магазин. Готова верстка, кроме оформления заказа (сейчас верстальщик доделывает). CMS Netcat Extra Нужно натянуть дизайн на CMS, сделать оформление заказа, сообщение с деталями (адрес, телефон и т.п.) скидывалась на e-mailИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Бюджет по договоренности Исправить ошибки на сайте CMS NetCat 1) Переместить поиск в правую часть. (пришлю картинку) 2) В категорию "Мужской журнал" stileved.ru/muzhskoj-sajt... перенести все статьи. Отображение статей, обычное как в разделах stileved.ru/muzhskaja-mod... 3) Сделать 301 редирект со старых ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Будем еще сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сделано в срок, качественно.
$850
10 баллов
10 лет назад
Задача понятна, оплата вовремя. Ответственный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
Грамотный специалист, сделал в срок.
$50
10 баллов
11 лет назад
Приятно работать. Очень терпеливый и внимательный!
Ответный отзыв
Выполнил задание в срок. Качественно! Рекомендую!