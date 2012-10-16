werg2

Майоров Кирилл werg2

 
37 летРоссия/Егорьевск
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

https://www.free-lance.ru/users/werg2/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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  • Написать 2 seo-текста

    $18

    Написать 2 seo-текста. 1 текст 2100 символов, 2-ой текст 1980 символов. Тексты нужны уникальные. Подробные ТЗ прикрепил внизу. Если получиться хорошо, закажу еще 14 аналогичных текстов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    $1000

    Проект: интернет магазин. Готова верстка, кроме оформления заказа (сейчас верстальщик доделывает). CMS Netcat Extra Нужно натянуть дизайн на CMS, сделать оформление заказа, сообщение с деталями (адрес, телефон и т.п.) скидывалась на e-mail

    NetCat
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте CMS NetCat

    $50

    Бюджет по договоренности Исправить ошибки на сайте CMS NetCat 1) Переместить поиск в правую часть. (пришлю картинку) 2) В категорию "Мужской журнал" stileved.ru/muzhskoj-sajt... перенести все статьи. Отображение статей, обычное как в разделах stileved.ru/muzhskaja-mod... 3) Сделать 301 редирект со старых ...

    NetCat
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Evgen311293
Евгений 
30 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Написать 2 seo-текста
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Будем еще сотрудничать. Рекомендую.
Сделано в срок, качественно.
Ответный отзыв
xsite
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$850
10 баллов
10 лет назад
Разработка интернет магазина
Задача понятна, оплата вовремя. Ответственный заказчик, рекомендую
Грамотный специалист, сделал в срок.
Ответный отзыв
Mishanki
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Исправить ошибки на сайте CMS NetCat
Приятно работать. Очень терпеливый и внимательный!
Выполнил задание в срок. Качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв