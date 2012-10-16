Бюджет по договоренности Исправить ошибки на сайте CMS NetCat 1) Переместить поиск в правую часть. (пришлю картинку) 2) В категорию "Мужской журнал" stileved.ru/muzhskoj-sajt... перенести все статьи. Отображение статей, обычное как в разделах stileved.ru/muzhskaja-mod... 3) Сделать 301 редирект со старых ...