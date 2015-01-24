whiteglint

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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
10 лет назад
Очень толковый и талантливый программер! Создал простое и работающее решение задачи за несколько часов. Цена за выполнения проекта была адекватной и приятной. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$9
10 баллов
10 лет назад
Роман быстро и качественно выполнил работу цену не загибал.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!