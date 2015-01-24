whiteglint

Роман whiteglint

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Программа для автозамены слов в текстах
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
idee1358
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Нужен скрипт для ВК
Очень толковый и талантливый программер! Создал простое и работающее решение задачи за несколько часов. Цена за выполнения проекта была адекватной и приятной. Рекомендую всем!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Программа генерирующая видео с картинок и mp3
Роман быстро и качественно выполнил работу цену не загибал.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв