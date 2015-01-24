Программа генерирующая видео с картинок и mp3

Прикладное ПОЗавершен3 заявки175 просмотров
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Нужна программа которая будет брать с папки картинки и звук и преобразовывать в видео, картинки должны быть равномерно размещены по длине mp3.

9 лет назад
smort
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
whiteglint
Роман 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$9
1 день
Роман быстро и качественно выполнил работу цену не загибал.
Спасибо за сотрудничество!
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