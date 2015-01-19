Исправить баг и добавить рекламу

Добрый день. Есть приложение, в нем нужно добавить рекламу и исправить небольшой баг.

1. Нужно на аппаратную кнопку назад поставить межстраничную рекламу.

2. Нужно на первом активити поставить баннерную рекламу.

3. Исправить баг в активити с анимацией. Играет звук и идет цикличная анимация. Нужно сделать так что-бы анимация проигрывалась один раз вне зависимости от длинны звука.

Предлагайте цену и время.

Заранее спасибо.