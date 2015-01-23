ПО для электрокардиографа

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Готовим стартап для международного рынка - миниатюрный электрокардиограф на базе чипсета ADS1293. Ищем в команду программиста, готового с душой погрузиться в этот интересный проект.

Опыт работы с кардио-девайсами приветствуется. От себя обещаем достойные компенсации на этапе разработки и долю в проекте при положительной динамике.

ЗЫ Понимание алгоритма кривых Безье - увеличивает Ваш шанс.

9 лет назад
robel
50 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад