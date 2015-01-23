ПО для электрокардиографа

Готовим стартап для международного рынка - миниатюрный электрокардиограф на базе чипсета ADS1293. Ищем в команду программиста, готового с душой погрузиться в этот интересный проект.

Опыт работы с кардио-девайсами приветствуется. От себя обещаем достойные компенсации на этапе разработки и долю в проекте при положительной динамике.

ЗЫ Понимание алгоритма кривых Безье - увеличивает Ваш шанс.