Программа автоматизации действий пользователя.

Прикладное ПОЗакрыт10 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Необходимо разработать приложение которое будет автоматизировать действия пользователя на сайте согласно ранее созданному сценарию и настройкам. Действия не сложные но их достаточно много.

От вас:

1. На каком языке собираетесь писать.

2. Есть ли опыт написания подобных программ?

3. Ваша примерная цена.

9 лет назад
skss
Клим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • ПО для электрокардиографа

    Готовим стартап для международного рынка - миниатюрный электрокардиограф на базе чипсета ADS1293. Ищем в команду программиста, готового с душой погрузиться в этот интересный проект. Опыт работы с кардио-девайсами приветствуется. От себя обещаем достойные компенсации ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправить баг и добавить рекламу

    Добрый день. Есть приложение, в нем нужно добавить рекламу и исправить небольшой баг. 1. Нужно на аппаратную кнопку назад поставить межстраничную рекламу. 2. Нужно на первом активити поставить баннерную рекламу. 3. Исправить баг в активити с анимацией. Играет ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отключение виртуальной машины от интернета при обрыве OpenVPN

    Есть соединение OpenVPN между виртуальной машиной на сервере (стоит Windows Server поставлен с помощью vmware vsphere) и VPS-кой (стоит Linux) при обрыве OpenVPN IP виртуальной машины становится таким же, как и IP сервера, где и ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить OpenSource C# проект и выложить на гитхаб.

    Заменить в нем нативную SqLite.dll на C# SqLite(https://code.google.com/p/csharp-sqlite/ ) или другое .net MSIL совместимое решение. Добавить функционал по вытаскиванию cookie из бразуеров Chrome, Firefox, IE(пример https://github.com/aleksandar-todorovic/Cookie-Stealer-BETA ) Весть код должен собираться в одну MSIL dll Совместимость с ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Смена сервера авторизации в программе с генерацией ключей

    Здравствуйте! Нужна не совсем обычная программа. Состоять будет из 2-х частей. Первая будет висеть в трее и подменять сервер авторизации и серверная часть с ключами. Задаем свои ключи, работающие по времени и программа в трее ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Восстановить файлы excel поврежденные вирусом

    $200

    На общем диске были повреждены файлы MS Office - принт-скрин с Norton прилагаю Все файлы получили вместо стандартных расширений - расширения XLSX.qhtwhzl и doc.qhtwhzl примеры самих файлов прилагаю в архиве - они открываются через excel но внутри ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа для скачивания видео файлов

    Нужно скачать видео отсюда – http://www.ontvtime.ru, раздел "архив". Сссылку скину в ЛС, сюда нельзя вставить. Нужно чтобы это был 1 видео файл. Возможно, что готового решения нет и нужно писать программу. Пишите Ваши сроки, ориентировочную цену.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад