Нужен скрипт для ВК

Дизайн не нужен - собственно его и на оригинале нет. С чем точно придется работать помимо PHP/MySQL это - Jquery, Bootstrap и Javascript. По сути это сайт рецептов (не кулинарных) с калькулятором, каталогом ингредиентов и рейтингом рецептов. По ...
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Есть 10 разных анкет в вк
Нужно, чтобы скрипт делал следующее
1. заходить в аккаунт (возможно через прокси),
добавлять заявки в друзья по критериям: город, возраст (от-до), пол,
желательна сортировка по дате регистрации, чтобы добавлялись новые люди,
а не те, кто в топе и которые все равно не увидят эти заявки, потому что у них и так 100-500 тыс подписчиков.
2. репостинг на свою стену 3-4 новостей из любой группы, на которую подписан
аккаунт
3. автоматический постинг на стену каждого аккаунта
одной определенной ссылки (например, статья на сайте "Х")
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