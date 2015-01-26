Нужен скрипт для ВК

Веб-программированиеЗавершен6 заявок186 просмотров
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Есть 10 разных анкет в вк

Нужно, чтобы скрипт делал следующее

1. заходить в аккаунт (возможно через прокси),

добавлять заявки в друзья по критериям: город, возраст (от-до), пол,

желательна сортировка по дате регистрации, чтобы добавлялись новые люди,

а не те, кто в топе и которые все равно не увидят эти заявки, потому что у них и так 100-500 тыс подписчиков.

2. репостинг на свою стену 3-4 новостей из любой группы, на которую подписан

аккаунт

3. автоматический постинг на стену каждого аккаунта

одной определенной ссылки (например, статья на сайте "Х")

9 лет назад
idee1358
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
whiteglint
Роман 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$6
2 дня
Очень толковый и талантливый программер! Создал простое и работающее решение задачи за несколько часов. Цена за выполнения проекта была адекватной и приятной. Рекомендую всем!
Спасибо за сотрудничество!