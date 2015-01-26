Нужен скрипт для ВК

Есть 10 разных анкет в вк

Нужно, чтобы скрипт делал следующее

1. заходить в аккаунт (возможно через прокси),

добавлять заявки в друзья по критериям: город, возраст (от-до), пол,

желательна сортировка по дате регистрации, чтобы добавлялись новые люди,

а не те, кто в топе и которые все равно не увидят эти заявки, потому что у них и так 100-500 тыс подписчиков.

2. репостинг на свою стену 3-4 новостей из любой группы, на которую подписан

аккаунт

3. автоматический постинг на стену каждого аккаунта

одной определенной ссылки (например, статья на сайте "Х")