Решение задачи средствами php

Добрый день.

Имеется таблица с IP адресами количеством от 5000. Необходима их сортировка по подсетям с указанием их количества и процента, относительно данной подсети, а также выдача результата в древовидный список.

Визуально решение в прикрепленном файле.

Файл не один, периодически будут появляться новые, поэтому нужно универсальное решение с возможностью загрузки новых списков. IP адреса разных стран, поэтому будет достаточно адресов-"одиночек".