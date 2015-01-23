Разработка модуля для сайта с админкой (PHP или Python Django)

Краткое описание:

Нужно сделать управляемый на сайт модуль, который бы выводил информацию, в основном видео. Видео загружается через ютуб и в модуле выводится. Смена видео по расписанию. Возможность создавать расписание на месяц. Среди информации будет и простой текстовый контент, одна динамичная таблица. Комментарии и возможно регистрация пользователей.

К этому делу нужна и админка.

Дизайн предоставлю и только внешней части. Для админки дизайн не нужен.

Кроме этого, модуль можно будет вставлять на другие сайты путем выдачи им ява-скрипта. Одна из задач - сделать этот скрипт.

Подробное описание вышлю 24.01.15 заинтересованным. От вас ОПЫТ, а также свободное время на неделю. Т.е. договариваемся - и вы сразу начинаете делать.

Работа на моем сервере. По факту - оплата. Бюджет 7'000 р. без привязки к курсу $. Читайте отзывы и условия в профиле.

Этапы:

1. Вы делаете рабочий прототип без дизайна.

2. Я высылаю дизайн (дизайн будет простым, блочным, минимал).

3. Ваша верстка дизайна.

Подробное ТЗ тоже с меня будет.

Пишите кто свободен и может сделать.