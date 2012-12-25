ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Копирайтер с творческим подходом, создающий качественный, уникальный контент.
Квалифицированный профессионал, уделяющий внимание деталям и соблюдающий установленные сроки работы.
Коммуникабельный лидер, ориентированный на достижение поставленных задач по написанию оптимизированного текста, ведению блогов и созданию новостных публикаций.
ОПЫТ РАБОТЫ
Копирайтер / Переводчик (2008 – до настоящего момента)
- Копирайт, включая оптимизацию текста, уникальный и технический контент.
- Письменные переводы веб-сайтов, технической документации, компьютерного обеспечения (Русский/Английский).
Администратор, Американское агентство знакомств “Date cruise” (2007-2008)
- Управление офисом и персоналом, включая документооборот.
- Управление связями с клиентами путем продаж, маркетинга и гостеприимства.
Менеджер Иностранных Дел, Фармацевтическая компания “Фармикс” (2003-2007)
- Деловое общение с международными клиентами для поддержания существующих и развития новых рынков продаж.
- Технический, устный последовательный перевод в деловых переговорах (Русский/Английский).
Журналист / Помощник Редактора, Еженедельные издания “Ledger”, “Talon”, “Connection” (1997-2003)
- Написание и редакция текстов, включая интервью и сбор информации.
- Создание и приведение в исполнение концепции выпуска путем управления персоналом, редактирования текста/издания, оформления
дизайна и верстки.
- Сотрудничество с отделом по связям с общественностью.
ОБРАЗОВАНИЕ
- Магистр Бизнес Администрирования, Университет Франклин Пирс / Нью-Хэмпшир, США / 2007-2009
- Бакалавр Журналистики / Уклон: Интерактивная Мультимедиа, Оклахомский Христианский Университет/ Оклахома, США / 1997-2001
- Дополнительные курсы по веб-дизайну, Двухгодичный Колледж Талсы / Оклахома, США / 2001-2003