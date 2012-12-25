Коротко о том, почему я достойна Вашего внимания

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Копирайтер с творческим подходом, создающий качественный, уникальный контент.

Квалифицированный профессионал, уделяющий внимание деталям и соблюдающий установленные сроки работы.

Коммуникабельный лидер, ориентированный на достижение поставленных задач по написанию оптимизированного текста, ведению блогов и созданию новостных публикаций.

ОПЫТ РАБОТЫ

Копирайтер / Переводчик (2008 – до настоящего момента)

- Копирайт, включая оптимизацию текста, уникальный и технический контент.

- Письменные переводы веб-сайтов, технической документации, компьютерного обеспечения (Русский/Английский).

Администратор, Американское агентство знакомств “Date cruise” (2007-2008)

- Управление офисом и персоналом, включая документооборот.

- Управление связями с клиентами путем продаж, маркетинга и гостеприимства.

Менеджер Иностранных Дел, Фармацевтическая компания “Фармикс” (2003-2007)

- Деловое общение с международными клиентами для поддержания существующих и развития новых рынков продаж.

- Технический, устный последовательный перевод в деловых переговорах (Русский/Английский).

Журналист / Помощник Редактора, Еженедельные издания “Ledger”, “Talon”, “Connection” (1997-2003)

- Написание и редакция текстов, включая интервью и сбор информации.

- Создание и приведение в исполнение концепции выпуска путем управления персоналом, редактирования текста/издания, оформления

дизайна и верстки.

- Сотрудничество с отделом по связям с общественностью.

ОБРАЗОВАНИЕ

- Магистр Бизнес Администрирования, Университет Франклин Пирс / Нью-Хэмпшир, США / 2007-2009

- Бакалавр Журналистики / Уклон: Интерактивная Мультимедиа, Оклахомский Христианский Университет/ Оклахома, США / 1997-2001

- Дополнительные курсы по веб-дизайну, Двухгодичный Колледж Талсы / Оклахома, США / 2001-2003