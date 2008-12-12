Необходим сценарист с опытом работы, желательно по созданию и развитию сюжетов компьютерных игр жанра "квест". речь идет об идеях уровня: сибирь, sam&max, full throttle, escape from monkey island и тд. перечень работ: 1. общий скелет игры с ...
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- Копирайтинг6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать сканер вай-фай сетей для iPhone. нужен программист на Xcode, знание iPhone SDK. ниже ссылки на программы, которые уже есть в iTunes App Store: WiFiFoFum http://www.aspecto-software.com/wififofum/ WifiTrak http://www.bitrino.com/ нужно будет сделать лучше и функциональней чем то, что ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $5000
Разработка квеста для iPhone в лучших тридициях Full Throttle и Monkey Island. В районе 20-30 локаций и 5-7 персонажей. Классическая 2D графика. Требуются следующие специалисты: 1. сценарист 2. художник-иллюстратор 3. аниматор 4. программист в приложении ориентировочной уровень графики. бюджет общий ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт15 лет назад