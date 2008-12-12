Необходимо разработать сканер вай-фай сетей для iPhone. нужен программист на Xcode, знание iPhone SDK. ниже ссылки на программы, которые уже есть в iTunes App Store: WiFiFoFum http://www.aspecto-software.com/wififofum/ WifiTrak http://www.bitrino.com/ нужно будет сделать лучше и функциональней чем то, что ...