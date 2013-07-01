Контент-менеджер
Обо мне:
Меня зовут Владимир, мне 23 года. Я родом из г. Алматы, Казахстан. Закончил ИТ-Колледж, есть четырехлетний опыт работы в компьютерной сфере. В данный момент проживаю и учусь в итальянской консерватории.
Навыки:
- Свободное владение итальянским языком
- Опыт работы с различной документацией.
- Свободное владение ОС Windows и Linux
- Отличное знание Microsoft Office
- Опыт вёрстки и редактирования веб-страниц и различных статей
- Знание компьютерных сетей
- Знание языков HTML, CSS, а также базовые знания PHP
- Опыт работы в различных CMS - Joomla, Wordpress, DataLifeEngine и т.д.
- Базовые знания SEO
- Опыт работы в веб-дизайне и обработки изображений
- Опыт работы в Corel Draw
- Опыт работы с людьми
- Опыт работы в баре / кофейне
- Опыт создания своей музыки
- Работа в DAW: Ableton Live, FL Studio, Pro Tools, Cubase
- Умение играть на гитаре, барабанах и клавишных
- Усидчивость
- Находчивость
- Умение мыслить нестандартно
- Грамотность
- Стрессоустойчивость и спокойный нрав
- Умение обучаться новому
- Способность к быстрому поиску нужной информации в интернете
Опыт работы:
- "Hi-Tech Global" – Алматы, Казахстан
(07/2013 - 05/2015)
- Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан – Алматы, Казахстан
(08/2015 - 04/2017)
- "W-Coffee" – Алматы, Казахстан
(04/2017 - 08/2017)
Образование:
Среднее специальное:
Техник-программист, факультет “Вычислительная техника и программное обеспечение” - Центрально-Азиатский Технико-Экономический Колледж, г. Алматы, Казахстан, 2011-2015
Высшее:
Факультет Электронной музыки - Консерватория Перуджи имени Франческо Морлакки, г. Перуджа, Италия, 2018 - по н.в.