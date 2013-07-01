Контент-менеджер

Обо мне:

Меня зовут Владимир, мне 23 года. Я родом из г. Алматы, Казахстан. Закончил ИТ-Колледж, есть четырехлетний опыт работы в компьютерной сфере. В данный момент проживаю и учусь в итальянской консерватории.

Навыки:

Свободное владение итальянским языком

Опыт работы с различной документацией.

Свободное владение ОС Windows и Linux

Отличное знание Microsoft Office

Опыт вёрстки и редактирования веб-страниц и различных статей

Знание компьютерных сетей

Знание языков HTML, CSS, а также базовые знания PHP

Опыт работы в различных CMS - Joomla, Wordpress, DataLifeEngine и т.д.

Базовые знания SEO

Опыт работы в веб-дизайне и обработки изображений

Опыт работы в Corel Draw

Опыт работы с людьми

Опыт работы в баре / кофейне

Опыт создания своей музыки

Работа в DAW: Ableton Live, FL Studio, Pro Tools, Cubase

Умение играть на гитаре, барабанах и клавишных

Усидчивость

Находчивость

Умение мыслить нестандартно

Грамотность

Стрессоустойчивость и спокойный нрав

Умение обучаться новому

Способность к быстрому поиску нужной информации в интернете

Русский (родной), Итальянский (свободное владение), Английский (средний уровень)

Опыт работы:

"Hi-Tech Global" – Алматы, Казахстан

Технический специалист веб-разработок / контент-менеджер

﻿(07/2013 - 05/2015)

Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан – Алматы, Казахстан

Сотрудник технического отдела / системный администратор

﻿(08/2015 - 04/2017)

"W-Coffee" – Алматы, Казахстан

Бариста

﻿(04/2017 - 08/2017)

Образование:

Среднее специальное:

Техник-программист, факультет “Вычислительная техника и программное обеспечение” - Центрально-Азиатский Технико-Экономический Колледж, г. Алматы, Казахстан, 2011-2015

Высшее:

Факультет Электронной музыки - Консерватория Перуджи имени Франческо Морлакки, г. Перуджа, Италия, 2018 - по н.в.