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Владимир Ибрагимов wldmr

 
28 летИталия/Перуджа
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контент-менеджер

Обо мне:

Меня зовут Владимир, мне 23 года. Я родом из г. Алматы, Казахстан. Закончил ИТ-Колледж, есть четырехлетний опыт работы в компьютерной сфере. В данный момент проживаю и учусь в итальянской консерватории.

Навыки:

  • Свободное владение итальянским языком
  • Опыт работы с различной документацией.
  • Свободное владение ОС Windows и Linux
  • Отличное знание Microsoft Office
  • Опыт вёрстки и редактирования веб-страниц и различных статей
  • Знание компьютерных сетей
  • Знание языков HTML, CSS, а также базовые знания PHP
  • Опыт работы в различных CMS - Joomla, Wordpress, DataLifeEngine и т.д.
  • Базовые знания SEO
  • Опыт работы в веб-дизайне и обработки изображений
  • Опыт работы в Corel Draw
  • Опыт работы с людьми
  • Опыт работы в баре / кофейне
  • Опыт создания своей музыки
  • Работа в DAW: Ableton Live, FL Studio, Pro Tools, Cubase
  • Умение играть на гитаре, барабанах и клавишных
Личностые качества:

  • Усидчивость
  • Находчивость
  • Умение мыслить нестандартно
  • Грамотность
  • Стрессоустойчивость и спокойный нрав
  • Умение обучаться новому
  • Способность к быстрому поиску нужной информации в интернете
Знание языков: Русский (родной), Итальянский (свободное владение), Английский (средний уровень)

Опыт работы:

  • "Hi-Tech Global" – Алматы, Казахстан
﻿Технический специалист веб-разработок / контент-менеджер 

﻿(07/2013 - 05/2015)

  • Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан – Алматы, Казахстан
﻿Сотрудник технического отдела / системный администратор

﻿(08/2015 - 04/2017)

  • "W-Coffee" – Алматы, Казахстан
﻿Бариста

﻿(04/2017 - 08/2017)

Образование:

Среднее специальное:

Техник-программист, факультет “Вычислительная техника и программное обеспечение” - Центрально-Азиатский Технико-Экономический Колледж, г. Алматы, Казахстан, 2011-2015

Высшее:

Факультет Электронной музыки - Консерватория Перуджи имени Франческо Морлакки, г. Перуджа, Италия, 2018 - по н.в.

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