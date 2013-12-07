Антон Рощин wolfsoft77wolfsoft77
1С-Франчайзи. Являемся сертифицированными партнёрами ведущих поставщиков программного обеспечения: «1С», «Доктор Веб», «Entensys».
Выполняем:
- проекты по связи 1С и Интернет-сайтов (в том числе выгрузка товарных предложений из 1С в YML-файл для Яндекс.Маркет);
- разработка и реализация проектов по взаимодействию Вашей торговой учётной системы на базе «1С» с Интернет-сайтом Вашей компании (автоматическая выгрузка прайс-листов, товарных остатков и прочий обмен данными);
- изменения печатных форм, разработка дополнительных отчётов, любые другие доработки и разработки для «1С» версий 7.7 и 8;
- выгрузка/загрузка данных из «1С» в Excel, HTML и другие форматы по согласованию;
- другие работы, связанные с программированием.
Минимальный срок исполнения: 12 часов
Минимальная стоимость: $10.00
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