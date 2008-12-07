Интернет-маркетинг, web-программирование, web-дизайн
Профессиональные навыки:
Отличные знания HTML, CSS;
Полностью валидная и кроссбраузерная вёрстка (блочная и табличная);
Отрисовка дизайна для сайта, логотипов, баннеров и другой статичной графики;
Интегрирование шаблонов сайтов во многие CMS;
Аудит и Оптимизация сайтов для продвижения в популярных поисковых системах;
Привлечение новых клиентов на веб-сайты;
Создание веб-сайтов "под ключ";
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
15 лет назад
Заказывал рерайт текстов, работа была выполнена быстро, а главное качественно, тексты были на 100% уникальными по DcFinder, antiplagiat и copyscape. В общем работой доволен, буду сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Сотрудничал с этим человеком, после выполнения работы сразу же получил оплату. Как заказчик показался обязательным и просто хороший человек по общению. Буду работать с ним и дальше. Спасибо.
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга