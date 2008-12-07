x-Google

Виталий x-Google

 
32 годаРоссия/Кемерово
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Интернет-маркетинг, web-программирование, web-дизайн

Профессиональные навыки:

Отличные знания HTML, CSS;

Полностью валидная и кроссбраузерная вёрстка (блочная и табличная);

Отрисовка дизайна для сайта, логотипов, баннеров и другой статичной графики;

Интегрирование шаблонов сайтов во многие CMS;

Аудит и Оптимизация сайтов для продвижения в популярных поисковых системах;

Привлечение новых клиентов на веб-сайты;

Создание веб-сайтов "под ключ";

HTMLCSS
Портфолио
Отзывы заказчиков
9998494
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Установить модули на OSCommerce
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
malish_
Руслан 
29 летПакистан
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Срочно рерайт
Заказывал рерайт текстов, работа была выполнена быстро, а главное качественно, тексты были на 100% уникальными по DcFinder, antiplagiat и copyscape. В общем работой доволен, буду сотрудничать дальше.
Сотрудничал с этим человеком, после выполнения работы сразу же получил оплату. Как заказчик показался обязательным и просто хороший человек по общению. Буду работать с ним и дальше. Спасибо.
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга