Нужна онлайн помощь в онлайн-тестировании на Java 22.04.2021
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- $30Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Разработать дизайн для программ используя одни правила для использования перемещения между экранами. Все приложения должны использовать библиотеку построения графического дизайна [url=https://material.angularjs.org/]https://material.angularjs.org/[/url]. Дизайн необходимо адаптировать под четыре типа устройств: мобильные приложения, планшеты, персональные компьютеры и телевизоры. Все ...Дизайн мобильных приложений3 заявкиЗакрыт4 года назад
https://github.com/gaiduduk/DarkJS/ Это javascript движок. Который я писал на Java. Движок должен выполнять простейшие действия для языка как складывание ифы циклы и тд. com.metabrain.djs.RunnerTest Стартует проверку уже построенных констукций языка Сам js код который проверяется находится в test_res/run тесты в папке ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад