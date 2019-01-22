https://github.com/gaiduduk/DarkJS/ Это javascript движок. Который я писал на Java. Движок должен выполнять простейшие действия для языка как складывание ифы циклы и тд. com.metabrain.djs.RunnerTest Стартует проверку уже построенных констукций языка Сам js код который проверяется находится в test_res/run тесты в папке ...