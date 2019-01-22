x29a100

Михаил Гайдук x29a100

 
31 годБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет безопасных платежей

  • Верстка стандартных приложений

    Разработать дизайн для программ используя одни правила для использования перемещения между экранами. Все приложения должны использовать библиотеку построения графического дизайна [url=https://material.angularjs.org/]https://material.angularjs.org/[/url]. Дизайн необходимо адаптировать под четыре типа устройств: мобильные приложения, планшеты, персональные компьютеры и телевизоры. Все ...

    Дизайн мобильных приложений3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибки в проекте на Java.

    https://github.com/gaiduduk/DarkJS/ Это javascript движок. Который я писал на Java. Движок должен выполнять простейшие действия для языка как складывание ифы циклы и тд.  com.metabrain.djs.RunnerTest Стартует проверку уже построенных констукций языка  Сам js код который проверяется находится в test_res/run  тесты в папке ...

    JavascriptJava
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад