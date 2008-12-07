xovox

Артем Климин xovox

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Разработать 6 игр экологической тематики

    Требуется разработать 6 игр экологической тематики, подтемы: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение вод, утилизация мусора в городе, факторы экологического загрязнения, альтернативные источники энергии в городе, экологически правильное поведение в городе. Каждая игра должна иметь 3 уровня ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать скрипт

    Есть скрипт: http://xhtml.ru/examples/map/ Нужно сделать так, что бы при клике данные координат по X и Y добавлялись в массив. Далее есть такой код: Created with Raphael 2.1.0 Собственно вот: M10 10L10 40L40 70Z - место которое интересует. Буквы M и ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен компонент для Joomla CMS

    Вводная информация: Нужно разработать компонент "Арендаторы в привязке к карте этажа" под CMS Joomla. Интересуют: сроки, цена, если опыт сотрудничества будет положительным, заказы тоже будут постоянными. 1. Описание пользовательской части. В пользовательской части человек должен видеть 4-х фреймовую структуру. ...

    JoomlaFlash
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется написать движок для проекта.

    $1000

    По ТЗ написать движок для уникального проекта (пользовательская часть, административная, виджет для сайтов-участников). PHP+MySQL+ajax, возиожно jQuery. Так же необходима кроссброузерная валидная верстка предоставленных вместе с ТЗ дизайн макетов. Предпочтение отдается людям с опытом подобной работы, ...

    PHPMySQLjQueryAjaxСайт на PHP
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочная работа для разработчика баз данных Oracle.

    $2000

    Только для проживающих в Санкт-Петербурге! Сроки: 10 дней. Краткое техническое задание: Необходимо разработать административный интерфейс и пользовательскую часть. Пользовательская часть. Пользователи должны иметь возможность: просматривать опубликованные "потребности", соранять их себе в формате xls, отправлять "предложения" к опубликованным "потребностям", отправлять ...

    Oracle
    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
xdevdi
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработать скрипт
Отличный заказчик! Оплата точно в срок, точная формулировка задачи!
Дмитрий справился с поставленной задачей быстро и профессионально. На просьбу немного изменить оговоренный функционал согласился сразу, замечу, что на цену это не повлияло. Очень приятный в общении и грамотный программист! Рекомендую всем! Сам буду еще не раз обращаться!
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