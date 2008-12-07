Требуется разработать 6 игр экологической тематики, подтемы: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение вод, утилизация мусора в городе, факторы экологического загрязнения, альтернативные источники энергии в городе, экологически правильное поведение в городе. Каждая игра должна иметь 3 уровня ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть скрипт: http://xhtml.ru/examples/map/ Нужно сделать так, что бы при клике данные координат по X и Y добавлялись в массив. Далее есть такой код: Created with Raphael 2.1.0 Собственно вот: M10 10L10 40L40 70Z - место которое интересует. Буквы M и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Вводная информация: Нужно разработать компонент "Арендаторы в привязке к карте этажа" под CMS Joomla. Интересуют: сроки, цена, если опыт сотрудничества будет положительным, заказы тоже будут постоянными. 1. Описание пользовательской части. В пользовательской части человек должен видеть 4-х фреймовую структуру. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте заказчика разъезжается верстка при просмотре в 6-8 ИЕ. Нужно поправить. Жду предложений. Заинтересовавшимся Url пришлю в личку.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
По ТЗ написать движок для уникального проекта (пользовательская часть, административная, виджет для сайтов-участников). PHP+MySQL+ajax, возиожно jQuery. Так же необходима кроссброузерная валидная верстка предоставленных вместе с ТЗ дизайн макетов. Предпочтение отдается людям с опытом подобной работы, ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2000
Только для проживающих в Санкт-Петербурге! Сроки: 10 дней. Краткое техническое задание: Необходимо разработать административный интерфейс и пользовательскую часть. Пользовательская часть. Пользователи должны иметь возможность: просматривать опубликованные "потребности", соранять их себе в формате xls, отправлять "предложения" к опубликованным "потребностям", отправлять ...Базы данных4 заявкиЗакрыт15 лет назад