Дмитрий справился с поставленной задачей быстро и профессионально. На просьбу немного изменить оговоренный функционал согласился сразу, замечу, что на цену это не повлияло. Очень приятный в общении и грамотный программист! Рекомендую всем! Сам буду еще не раз обращаться!