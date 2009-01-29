Сайт на Джумле. Не работает форма обратной связи. После нажатия на кнопку Отправить, появляется белый экран. На Денвере все работало нормально. Проблема с хостером и php. Очень прошу помочь!
Системы управления (CMS)9 заявок
Закрыт
15 лет назад
Сайт на Джумле. Не работает форма обратной связи. После нажатия на кнопку Отправить, появляется белый экран. На Денвере все работало нормально. Проблема с хостером и php. Очень прошу помочь!
Нужен простой SMS скрипт-обработчик для a1agregator Майт построен на html