СЕО ОПТИМИЗАТОР

Провожу следующие работы по продвижению сайтов:

1) Составление семантического ядра сайта ( подбор наиболее продающих ключевых слов, на основе которых в последствии пишутся статьи на сайт )

2) Написание SEO текстов и статей

3) Комплексное продвижение сайта (работа со ссылочными биржами, ведение контекстной рекламы, размещение рекламных статей на сайтах-партнерах)

4) Анализ эффективности продвижения ( 4 раза в месяц предоставляются отчеты о проделанной работе и позициях сайта в поисковой выдаче )

5) Оптимизация затрат на продвижение

6) Анализ конкурентов

• Знаю алгоритмы поисковых систем

• Вывожу в топ по любому запросу

• Повышаю посещаемость сайта

• Увеличиваю продажи

Контактная информация:

моб. (917) 7212116

icq 322-868-323

Email: [email protected]

Skype: picasso-core