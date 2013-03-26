Провожу следующие работы по продвижению сайтов:
1) Составление семантического ядра сайта ( подбор наиболее продающих ключевых слов, на основе которых в последствии пишутся статьи на сайт )
2) Написание SEO текстов и статей
3) Комплексное продвижение сайта (работа со ссылочными биржами, ведение контекстной рекламы, размещение рекламных статей на сайтах-партнерах)
4) Анализ эффективности продвижения ( 4 раза в месяц предоставляются отчеты о проделанной работе и позициях сайта в поисковой выдаче )
5) Оптимизация затрат на продвижение
6) Анализ конкурентов
• Знаю алгоритмы поисковых систем
• Вывожу в топ по любому запросу
• Повышаю посещаемость сайта
• Увеличиваю продажи
Контактная информация:
моб. (917) 7212116
icq 322-868-323
Email: [email protected]
Skype: picasso-core