Валерия, добрый день! Нужно откорректировать готовый текст, для коммерческого предложения, текст нужен для презентации. Сможете сделать? И назовите сразу сумму сделки. Файл текста во вложений.
Редактирование и Корректуранет заявок
Закрыт
7 лет назад
Web-дизайн, Создание конверсионных посадочных страниц(Landing Page), Создание фирменного брендинга для вашей компаний(фирмы)
Валерия, добрый день! Нужно откорректировать готовый текст, для коммерческого предложения, текст нужен для презентации. Сможете сделать? И назовите сразу сумму сделки. Файл текста во вложений.
Настройка рекламной кампаний в Яндекс Директ и Google для сайта perilastyle.ru