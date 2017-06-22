Добрый день! Написание тайтла и дискрипшена для уже существующих статей. Мне необходимо написание статей для моего сайта http://www.proff-grup.ru/ Направление сайта строительные услуги. Статьи по 3-4 к знаков, под ключевые запросы, ключи даю я. Основные тематики Электромонтажные работы Видеонаблюдение Сантехнические работы Установка генераторов
Коррекция готового коммерческого предложения для презентации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Валерия, добрый день! Нужно откорректировать готовый текст, для коммерческого предложения, текст нужен для презентации. Сможете сделать? И назовите сразу сумму сделки. Файл текста во вложений.
- Похожие заказы
- Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
План рецензии на научную статью Статья: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-v-1992-2000-gg-ekonomika-vlast-i-obschestvo План рецензии: 1. Проблематика статьи (какому вопросу посвящена статья) 2. Актуальность темы статьи (излагается в начале статьи, чем рассматриваемая проблема интересна научному сообществу, широкой общественности) 3. Основные положения статьи (тезисы) 4. Выводы автора статьи ...Закрыт6 лет назад
Отредактировать статью, исправить ошибки. Под отредактировать я понимаю: вникнуть в тему(лучше если вы в теме), сделать текст читабельным, исправить, по возможности, технические ошибки, исправить ошибки (пунктуация, орфография, стилистика). Цена 16 грн. за 1000 символов. Если ...Завершен6 лет назад
Нужен срочно человек для качественного заполнения информации в экселе..Редактирование и Корректура56 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно напечатать две страницы договора.Закрыт6 лет назад
Необходимо: 1. Правка ошибок, орфографических пунктуационных. 2. Правка списков, необходимо сделать нормальыне списки и подсписки. 4. Правка не грамотно построенных предложений. Количество символов: 23426 Количество символов без пробелов: 19665 Только Украина.Завершен6 лет назад
Для длительного сотрудничества требуется редактор-корректор на курирование и проверку сдаваемых текстов от авторов. Ориентировочное количество текстов в месяц –50-100. Ожидаемый объем текстов в месяц 400 000-800 000 знаков. Оплата - 10р/1000 знаков. [b]Требования:[/b] - Опыт работы с текстами: редактором, журналистом, ...Редактирование и Корректура13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт, строительной тематики - http://www.alpicagroup.ru/. Как видно, у компании 2 основных направления - Остекление фасадов и Вентилируемые фасады. Требуется решить 2 главные задачи: 1. Орфографическая проверка текста Проверить текст на орфографические ошибки и пунктуацию. Тут думаю ничего детально ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Исправить корявые формулировки в тексте, исправить ошибки. Сделать текст читабельным.Завершен6 лет назад
Требуется сделать редакцию статьи. Исправить орфографические и пунктуационные ошибки.Завершен6 лет назад