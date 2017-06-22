Коррекция готового коммерческого предложения для презентации

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок92 просмотра
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Валерия, добрый день! Нужно откорректировать готовый текст, для коммерческого предложения, текст нужен для презентации. Сможете сделать? И назовите сразу сумму сделки.  Файл текста во вложений.

6 лет назад
yssy
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад