Редакция статьи: "Поломки коробки переключения передач мотоблока"

Редактирование и КорректураЗавершен6 заявок150 просмотров
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Требуется сделать редакцию статьи. Исправить орфографические и пунктуационные ошибки.

7 лет назад
MCX
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Спасибо за качественно выполненную работу.
Заказчика рекомендую. Постановка задачи четкая, оплата своевременная. Благодарю за сотрудничество.
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