Вакансия Редактор

Нужен человек, который четко понимает, как раскрыть тему информационной статьи. Ничего самому придумывать не нужно. Вся информация берется из ТОП-10 поисковой системы.

Что необходимо делать:

вы получаете тему статьи и саму написанную статью. Идете в поисковую систему Яндекс - смотрите насколько статья соответствует ТОПу - она должна быть ЛУЧШЕЙ. Т.е наиболее полно раскрыта тема. Пишите правки другому человеку - "тут добавить из этой статьи эту информацию, из этой эту" и тд. Т.е от вас только правки. Самому переписывать ничего не нужно.

Объем статей около 800 шт в месяц. Правка 1 статьи - 40 руб. Для того, чтобы оценить, думаем ли мы в одном направлении - нужно выполнить тестовое задание: Допустим тема статьи "как открыть ИП самостоятельно в 2016 году" - а статью написали вот эту http://znaydelo.ru/biznes/registraciya/ip/instrukciya.html - от вас соотвественно правки - что добавить, или что лишнее, в целом что бы поправили. Насколько на ваш взгляд раскрыта тема статьи.Также необходимо проверять на водность