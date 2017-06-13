Редактура научного текста

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок151 просмотр
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Нужен грамотный научный сотрудник, имеющий опыт в написании научных статей для зарубежных изданий, с целью корректировки и внесении дополнений в статью. Дополнения и изменения внести непосредственно по замечаниям, установленным рецензентом. Специфика - филологические науки.

7 лет назад
guest_14978764100492
7 лет в сервисе
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6 лет назад