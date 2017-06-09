Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Редактура и добавление товаров в интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: контроль и редактура текстов для b2b-сайта
1. Контроль добавления описаний товаров (тематика: промышленность, стройматериалы, оборудование)
2. Описания писать не нужно, бюджет на advego.ru и доступ к аккаунту сделаю
3. Надо сделать редакторскую работу:
3.1 Ознакомиться со списком требуемых описаний (Excel-файл) - пока что нужно добавить 147 текстов, рерайт из одного источника по 1000-2500 символов с пробелами (плюс оплат за объем, если товаров в подразделе
много)
3.2 Составить и разместить задания на advego.ru на каждое описание — источники текстов будут указаны в таблице
3.3 Вычитать, проверить и утвердить (если тексты уникальные и не корявые) выполненные задания
3.4 Подтвердить оплату (бюджет на advego.ru закину)
3.3 Грамотно добавить тексты на webmaster.yandex.ru в раздел "Оригинальные тексты", доступ предоставлю
3.2 Грамотно, по примеру уже добавленных описаний на сайте (разделенные абзацы, полужирные подзаголовки), разместить тексты на сайте
ВНИМАНИЕ: товары на сайте уже добавлены. Надо добавить описания. Фотографии товаров будут добавлены.
В нашем случае "товаром" выступает подраздел каталога на сайте производителя.
Нужно написать задание на рерайт текста подраздела производителя, и добавить краткие описания для каждого товара, представленного в данном подразделе.
В некоторых случаях описания текстов в русскоязычных версиях сайтов производителей совсем куцые, в этом случае надо брать текст на буржуйском сайте, переводить гуглопереводчиком и приводить в нормальный человеческий вид. Эти условия должны быть отражены в каждой задаче.
Напишите, пожалуйста, стоимость работы редактора за один текст.
Требования к исполнителю:
Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.
Требования к контенту и уникальности:
-- рерайтинг из одного или нескольких источников;
-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;
-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;
-- статья не должна быть написана от первого лица;
-- эти тексты для b2b.
Внимание, редактор должен быть доступен по whatsapp с раннего утра и до поздней ночи (МСК). Третировать не буду.
Excel-таблица с источниками для рерайта.
Уникальность работы – не менее 95% по Адвего Плагиатусу с шинглом и фразой, равными 4.
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