Редактура и добавление товаров в интернет-магазин

Задача: контроль и редактура текстов для b2b-сайта

1. Контроль добавления описаний товаров (тематика: промышленность, стройматериалы, оборудование)

2. Описания писать не нужно, бюджет на advego.ru и доступ к аккаунту сделаю

3. Надо сделать редакторскую работу:

3.1 Ознакомиться со списком требуемых описаний (Excel-файл) - пока что нужно добавить 147 текстов, рерайт из одного источника по 1000-2500 символов с пробелами (плюс оплат за объем, если товаров в подразделе

много)

3.2 Составить и разместить задания на advego.ru на каждое описание — источники текстов будут указаны в таблице

3.3 Вычитать, проверить и утвердить (если тексты уникальные и не корявые) выполненные задания

3.4 Подтвердить оплату (бюджет на advego.ru закину)

3.3 Грамотно добавить тексты на webmaster.yandex.ru в раздел "Оригинальные тексты", доступ предоставлю

3.2 Грамотно, по примеру уже добавленных описаний на сайте (разделенные абзацы, полужирные подзаголовки), разместить тексты на сайте

ВНИМАНИЕ: товары на сайте уже добавлены. Надо добавить описания. Фотографии товаров будут добавлены.

В нашем случае "товаром" выступает подраздел каталога на сайте производителя.

Нужно написать задание на рерайт текста подраздела производителя, и добавить краткие описания для каждого товара, представленного в данном подразделе.

В некоторых случаях описания текстов в русскоязычных версиях сайтов производителей совсем куцые, в этом случае надо брать текст на буржуйском сайте, переводить гуглопереводчиком и приводить в нормальный человеческий вид. Эти условия должны быть отражены в каждой задаче.

Напишите, пожалуйста, стоимость работы редактора за один текст.

Требования к исполнителю:

Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших знаний по теме и ссылки на выполненные по схожей тематике работы.

Требования к контенту и уникальности:

-- рерайтинг из одного или нескольких источников;

-- работа не должна содержать грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок;

-- текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

-- стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен;

-- статья не должна быть написана от первого лица;

-- эти тексты для b2b.

Внимание, редактор должен быть доступен по whatsapp с раннего утра и до поздней ночи (МСК). Третировать не буду.

Excel-таблица с источниками для рерайта.

Уникальность работы – не менее 95% по Адвего Плагиатусу с шинглом и фразой, равными 4.