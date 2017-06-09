Корректура книги в ворде

Редактирование и КорректураЗакрыт8 заявок193 просмотра
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Книга в ворде, 74 страницы, 32400 слов. Нужна только корректура -вычитать ошибки, опечатки, знаки препинания. (До этого уже делалась корректура, так что над тектом работали).

Предложите, пожалуйста, вашу цену и сроки.

Спасибо!

7 лет назад
guest_14973534045809
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад