Отредактировать инвойсы, подставить нужные даты, номера

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки201 просмотр
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Есть 2 инвойса, язык английский. Нужно отредактировать. Один в формате pdf, другой в формате jpg(фотография в хорошем качестве). Приоритет срочность и качество, документы для Amazon, поэтому будут рассматриваться под лупой, никаких помарок не допускается.

7 лет назад
smol12
Иван 
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
7 лет назад
$5
1 день
Нужно было подредактировать документы, сделано очень быстро, в течении 12 часов. Качество на высшем уровне. Рекомендую. Сам если нужно будет, буду обращаться еще. Спасибо
Иван - прекрасный заказчик и замечательный человек! Работать с хорошим человеком всегда легко и приятно. Корректная постановка задачи. Мгновенная оплата. Обязательно продолжим сотрудничество. Рекомендую!