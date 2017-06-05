Редактор текста- дизайн для электронной книги

Редактирование и КорректураЗакрыт15 заявок315 просмотров
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Доброго времени суток! Я пишу индивидуальную книгу, нумерологический расчет для каждого человека персонально. Пока данные веду только в ворде. Необходимо файл ворд обработать , подобрать нужный шрифт , сделать текст читабельным , пронумеровать страницы, сделать содержание, и учитывая все стандарты по созданию электронной книги. Возможно дать рекомендации по оформлению. Мне нужен помощник -редактор, который преобразует мой файл в пдф книгу.

7 лет назад
elzawork
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад