Таблицы и графики в Word

Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок336 просмотров
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Добрый день!

Таблицы и графику необходимо перенести в ворд. Файлы прикрепил.

Исполнитель будет выбираться по оптимальней цене. При удачном сотрудничестве будут еще заказы.

7 лет назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
AlexxxeY1
22 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$2
2 дня
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