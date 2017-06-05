Размножить текст + создать страницы по шаблону

$30
Редактирование и КорректураЗакрыт7 заявок333 просмотра
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Необходимо размножить текст страницы до 500 вариантов (размер 300-1000 символов). Далее в html редакторе создать множество однотипных страниц заменяя текст на уникальный (размноженый), заменяя h1, title, keywords, description. Объем около 500-600 страниц.

Пример того, какие страницы должны получится:

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и т.д.

7 лет назад
trandman
Марат 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад