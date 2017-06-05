Интернет-проект– развлекательный сайт под фейсбук (пример - [url=http://fishki.net/]http://fishki.net/[/url] ) Обязанности: 1. Поиск контента через специальный сервис ([u]feedspy.net[/u]), а также видеороликов вYoutube. Сюда входит поиск 10-12 вирусных статей, 2 гифки в день. 2. Постановка задач авторам статей и проверка ихработы (Писать ...
Размножить текст + создать страницы по шаблону
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо размножить текст страницы до 500 вариантов (размер 300-1000 символов). Далее в html редакторе создать множество однотипных страниц заменяя текст на уникальный (размноженый), заменяя h1, title, keywords, description. Объем около 500-600 страниц.
Пример того, какие страницы должны получится:
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и т.д.
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