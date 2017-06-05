Воссоздать форматирование документов PDF в файлах Microsoft Word

$40
Редактирование и КорректураЗакрыт43 заявки910 просмотров
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﻿Необходимо восстановить форматирование документов PDF в файлах Microsoft Word DOCX с полным соблюдением форматирования оригинального файла, включая размещение элементов текста относительно друг друга, размер шрифтов, выделение полужирным, подчеркивание и курсив. Основная задача — сделать абсолютно весь текст редактируемым.

Необходимы уверенное владение Microsoft Word и внимательность. Файлы главным образом на английском, но при правильном подходе знание английского как таковое не требуется.

Стоимость: 25-50 рублей за страницу в зависимости от сложности. Итого 2000 рублей.

7 лет назад
Velior
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад