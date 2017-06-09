Копирайт по ритуальной тематике

Студ. работа. С 59% до 71%. Проверка по Антиплагиат ру. Отчет с выделением заимствований предоставлю. Общий объем работы - 80 стр. Не сокращать объем удалением, не заменять символы, а именно уникализировать. Срок, стоимость (указывайте за всю работу в рублях)?
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Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
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