Повысить уникальность

Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка287 просмотров
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Студ. работа.

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Проверка по Антиплагиат ру.

Отчет с выделением заимствований предоставлю.

Общий объем работы - 80 стр.

Не сокращать объем удалением, не заменять символы, а именно уникализировать. 

Срок, стоимость (указывайте за всю работу в рублях)?

7 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад