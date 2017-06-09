Редактирование текста на сайте

Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт должен соответствовать нижеприведенным требованиям Google Adwards
1) Конкретные формулировки. Мы не можем гарантировать какой-то конкретный результат в определенных строках. Специфика каждого конкретного клиента может отличатся и гарантия конкретного результата для всех в целом была бы недостоверной информацией, поэтому уберите с сайта подобные конкретные формулировки с указанием процентов и гарантий. Если же у Вас есть подтверждение из стороннего третьего ресурса, разместите ссылку на него.
2) Общие формулировки. Касательно общих формулировок, описывающих результаты Вашей деятельности - к каждой такой формулировке должен быть установлен дисклеймер, содержание которого гласит, что все результаты индивидуальны и зависят от специфики каждого клиента. Правила по размещению дисклеймеров следующие: один дисклеймер в верху страницы и по дисклеймеру к каждому описанию результатов Вашей деятельности для клиентов. Дисклеймеры обозначаются звездочками, чтобы было понятно какая часть текста ссылается на него. Дисклеймер должен быть того же цвета, шрифта и размера, как и текст, к которому он относится. Дисклеймер не может быть меньше основного текста и не может быть размещен в футере сайта, этого будет недостаточно для успешной модерации.
3) Отзывы Ваших клиентов. Каждый отзыв Ваших клиентов должен ссылаться на дисклеймер, содержание которого гласит, что все результаты индивидуальны и зависят от специфики каждого клиента
4) Политика конфиденциальности. На каждой форме, где Ваши клиенты могут оставлять свои данные, должно быть указано что эти данные не будут переданы третьим лицам.
Если вы гарантируете конкретные результаты, сформулируйте конкретные и выполнимые условия возврата средств. Отзывы клиентов, свидетельствующие о достижении определенных результатов, должны сопровождаться хорошо заметным предупреждением о том, что вы не даете гарантий и результаты могут отличаться в зависимости от обстоятельств. Добавьте ссылки на заключения сторонних организаций и/или разместите заявления о том, что вы не несете ответственности за отзывы и рекомендации клиентов.
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