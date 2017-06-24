Форматирование документа в Word по образцу. Ищем гуру ворда

Редактирование и КорректураЗавершен27 заявок371 просмотр
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Добрый день.

Необходима помощь с форматированием документа довольно большого объема. Это перевод медицинской документации с английского языка, который оформлен не совсем так, как хотелось бы. Первые ~40 страниц мне удалось привести в должный вид самостоятельно, но сил на весь документ не хватит. Знание английского языка не требуется! Работа механического характера. 

Итак, имеем документ, содержащий ~249 страниц. Часть их них уже отформатирована, нужно продолжить работу в том же духе. Что включает в себя форматирование? Расположение текста на странице, оформление колонтитулов, размер и тип шрифта и тп. 

Стоимость услуг обсуждается.  Пока что готов предложить 2000 р. за весь документ. 

Гуру ворда, найдись!

7 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kurganov
38 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$20
5 дней
Хочу отметить ответственный подход к делу. Нужно было отформатировать довольно большой документ по объему. Александр справился на отлично. Всегда на связи. Я доволен сотрудничеством. Рекомендую!
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