Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Форматирование документа в Word по образцу. Ищем гуру ворда
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходима помощь с форматированием документа довольно большого объема. Это перевод медицинской документации с английского языка, который оформлен не совсем так, как хотелось бы. Первые ~40 страниц мне удалось привести в должный вид самостоятельно, но сил на весь документ не хватит. Знание английского языка не требуется! Работа механического характера.
Итак, имеем документ, содержащий ~249 страниц. Часть их них уже отформатирована, нужно продолжить работу в том же духе. Что включает в себя форматирование? Расположение текста на странице, оформление колонтитулов, размер и тип шрифта и тп.
Стоимость услуг обсуждается. Пока что готов предложить 2000 р. за весь документ.
Гуру ворда, найдись!
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