Форматирование документа в Word по образцу. Ищем гуру ворда

Добрый день.

Необходима помощь с форматированием документа довольно большого объема. Это перевод медицинской документации с английского языка, который оформлен не совсем так, как хотелось бы. Первые ~40 страниц мне удалось привести в должный вид самостоятельно, но сил на весь документ не хватит. Знание английского языка не требуется! Работа механического характера.

Итак, имеем документ, содержащий ~249 страниц. Часть их них уже отформатирована, нужно продолжить работу в том же духе. Что включает в себя форматирование? Расположение текста на странице, оформление колонтитулов, размер и тип шрифта и тп.

Стоимость услуг обсуждается. Пока что готов предложить 2000 р. за весь документ.

Гуру ворда, найдись!