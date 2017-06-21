Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Приглашаем к сотрудничеству литературных редакторов
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РАБОТА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
ОБРАБОТКА ТЕКСТОВ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ: КРАСОТА, ДЕТИ, КУЛИНАРИЯ, ДОМОВОДСТВО,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Уважаемые коллеги, добрый день!
Мы, развивающееся интернет-издательство, приглашаем в команду редакторов текстов. Ищем сотрудников, которые знают, нужно ли ставить запятую после союза «причем». И понимают, что не так в этой фразе: «Капуста одобряется опытными косметологами, поскольку не способна оказать никакого вреда и подходит даже самым аллергичным людям». А также тех, кого раздражают выражения вроде «утром нужно покушать», «насладиться результатом», «идеальное средство», «полезные свойства воздействуют на лицо», «эффект будет очень скоро».
Нужен специалист с редакторским опытом, который может проверить текст на стилистические и орфографические ошибки, исправить «огрехи», вырезать «воду». А также оценить содержание статьи с точки зрения информативности, уникальности и при необходимости отправить текст на доработку автору.
Тексты – информационные с использованием ключевых фраз, поэтому нужно также ориентироваться в вопросах SEO и проверять, все ли ключи автор использовал в материале. Уровень текстов – разный. Есть такие авторы, статьи которых не нуждаются в особых комментариях. Есть те, кто слабее, – здесь нужно поправить и указать на ошибки. Но текстов, которые придется переписывать, что называется, с нуля, у нас нет. С такими авторами мы не сотрудничаем.
Чем предстоит заниматься
- Обязанности. Редактировать готовые статьи. Из-за большого количества ТЗ авторы могут пропускать какие-то детали, делать ошибки и опечатки, технически неправильно оформлять списки, рецепты. Поэтому нужно вычитывать материалы перед публикацией. Оценивать информативность – все ли стороны темы раскрыты. Также смотреть структуру, уникальность и все ли использованы ключи. При необходимости – «подгонять» тексты под соответствие SEO требованиям и править заголовки. Взаимодействовать с авторами, подсказывать, давать обратную связь об ошибках.
- Формат работы. Удаленная, неполная занятость.
- Тематика. Уход за детьми и домом, здоровье, лекарственные растения, косметология, кулинария, продукты, правильное питание и похудение, мода, астрология.
- Формат текстов. Информационные с использованием ключевых фраз. Обязательна проверка уникальности при помощи сервисов text.ru и etxt.ru.
- Объем работы. От 20 текстов в неделю и выше. Тексты приходят на редактуру каждый понедельник. Редактор отдает их на публикацию в течение недели до пятницы включительно.
- Формат оплаты. Еженедельно, по понедельникам. Гонорар перечисляется на кошелек Webmoney, а также Яндекс.Деньги.
Сколько будем платить
- Оплата. Стоимость одной отредактированной статьи зависит от объемов. Оплата – за тысячу знаков без пробелов. Оплата считается по исходному количеству текста, который присылает автор на редактуру.
- Цена одной статьи. Стоимость отредактированной тысячи знаков без пробелов на этапе обучения редактора – 15 рублей. Объем одной статьи – от 5 тыс. знаков без пробелов и выше. Наши авторы пишут столько, сколько нужно для полного раскрытия темы. Есть тексты объемом в 15-20 тыс. знаков без пробелов. То есть работа может быть оплачена от 75-300 рублей за одну статью. В дальнейшем (в зависимости от результатов) ставка может расти.
Требования
- Образование. Предпочтительно журналистское или филологическое.
- Опыт. Обязателен опыт создания и редактирования текстов для печатных или интернет СМИ.
- Грамотность. Стилистическая, орфографическая, пунктуационная.
- Готовность уделять работе время. И соблюдать дедлайны.
- Серьезность. Нам нужен человек для постоянного сотрудничества на длительный срок. Работы –на годы вперед. Поэтому вакансия не подойдет людям, которые просто «хотят попробовать» или по каким-то причинам ищут временную подработку.
- Давайте знакомиться. Если вам интересно наше предложение, подавайте заявку на эту вакансию. А вместе с ней напишите в лс коротко о себе. Как зовут, где живете, сколько лет. Кто вы по образованию, и какой у вас опыт работы. Обязательно укажите ссылки на примеры ваших авторских работ и отредактированные вами материалы. Или приложите файлы с соответствующими примерами.
- Пробное задание. Кандидатам, которые соответствуют нашим требованиям в плане опыта и образования, мы высылаем пробное задание. Нужно будет ознакомиться с требованиями издательства к написанию и оформлению текстов. И в соответствии с ними отредактировать статью. По итогам выполнения задания будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
Ждем ваших заявок!
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