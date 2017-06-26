Редактирование текста, исправление ошибок.

Редактирование и КорректураЗавершен14 заявок490 просмотров
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Исправить корявые формулировки в тексте, исправить ошибки. Сделать текст читабельным.

6 лет назад
MCX
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Заказ выполнен быстро и в срок. Исполнителя рекомендую.
Ценю заказчика за его постоянство и деловые качества.