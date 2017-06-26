Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Редактирование текста, исправление ошибок.
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Исправить корявые формулировки в тексте, исправить ошибки. Сделать текст читабельным.
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