Для длительного сотрудничества требуется редактор-корректор на курирование и проверку сдаваемых текстов от авторов.

Ориентировочное количество текстов в месяц –50-100.

Ожидаемый объем текстов в месяц 400 000-800 000 знаков.

Оплата - 10р/1000 знаков.

Требования:

- Опыт работы с текстами: редактором, журналистом, копирайтером и т.п.;

- Опыт работать с копирайтерами (авторами -исполнителями) на бирже текстов etxt;

- Навыки работы с Microsoft Word и Excel;

- 100%-ная грамотность, правильная речь;

- Стабильный доступ к интернету;

- Внимательность, аккуратность, приветливость;

- Практические навыки проверки текста сео-запросам, указанным в ТЗ;

- Понимание принципа расстановки ключей и логики их формирования в соответствии с ТЗ.

- Находиться на бирже etxt, несколько раз в день (минимум 5 часов в сутки), 5 дней в неделю.

Обязанности:

- Изучить типовое ТЗ, зачем делается то или иное оформление;

- Получать задания для копирайтера;

- Подбирать для задания Автора из белого списка или на бирже (формировать БС и ЧЛ в ходе работы);

- После сдачи текста автором, вычитывать готовый текст и исправлять ошибки (орфографические, стилистические,

грамматические). При необходимости изменять структуру статьи, устранять

стилистические, логические, фактические ошибки, перестраивать предложения, удалять

излишние повторения, ликвидировать двусмысленности;

- Проверять соответствие каждого подзаголовка статьи содержанию текста. Нельзя делать подзаголовки, вводящие читателя в заблуждение;

- Проверять тексты на наличие всех ключевых слов, на "Воду", "Тошнотность", уникальность и грамотность;

- Заполнять отчет о работе;

- Для некоторых проверок предоставляется доступ к on-line сервисам платным и бесплатным:

1. tz.binet.pro - текст должен максимально соответствовать ТЗ, проверка ключей;

2. advego.ru - академическая тошнота статьи не более 9%, тошнота по слову должна быть не выше 2,5%;

3. content-watch.ru - уникальность не ниже 95%;

4. glvrd.ru - слово и синтаксис балл не ниже 7,5;

5. orfogrammka.ru - лишние пробелы, ошибки и другие ляпы нужно исправлять.

Условия устройства и оплаты:

- Оплата за выполненную работу производится 1 раз в неделю, пост оплата. В среднем на наших проектах доход редактора

составляет 8 000р. - 15 000р. в мес., 2 000р. – 4 000р. в неделю соответственно;

- План – от 80 статей/мес., целевой показатель 150-200 статей/мес.

- Возможность развития в команде до редактора нескольких проектов (Руководитель проектов).

Просьба в отклике указать:

- Имя;

- Возраст;

- Сколько времени готовы уделять работе (дней недели и часов всутки);

- В каких тематиках вы специалист, какой опыт (нужно будет работать с текстами по тематикам ремонт и стройка, авто, техника, IT), либо в гуманитарной (тексты по тематикам бизнес и право);

- Готовность предоставить портфолио (перечень проектов на которых работали в роли редактора);

- Работали ли вы раньше с SEO текстами, где надо соблюдать необходимое количество заданных ключевых слов?

- Есть ли у вас опыт работы с биржей etxt?

- Есть ли у вас навыки работы с группой копирайтеров на бирже? Сможете ли вы этой группой управлять (отбирать авторов в белый список, отправлять в чёрный список, отдавать задание на доработку, требовать исполнения заданий)?

- Готовы пройти тестовое задание?

Спасибо за Ваш отклик!