Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для длительного сотрудничества требуется редактор-корректор на курирование и проверку сдаваемых текстов от авторов.
Ориентировочное количество текстов в месяц –50-100.
Ожидаемый объем текстов в месяц 400 000-800 000 знаков.
Оплата - 10р/1000 знаков.
Требования:
- Опыт работы с текстами: редактором, журналистом, копирайтером и т.п.;
- Опыт работать с копирайтерами (авторами -исполнителями) на бирже текстов etxt;
- Навыки работы с Microsoft Word и Excel;
- 100%-ная грамотность, правильная речь;
- Стабильный доступ к интернету;
- Внимательность, аккуратность, приветливость;
- Практические навыки проверки текста сео-запросам, указанным в ТЗ;
- Понимание принципа расстановки ключей и логики их формирования в соответствии с ТЗ.
- Находиться на бирже etxt, несколько раз в день (минимум 5 часов в сутки), 5 дней в неделю.
Обязанности:
- Изучить типовое ТЗ, зачем делается то или иное оформление;
- Получать задания для копирайтера;
- Подбирать для задания Автора из белого списка или на бирже (формировать БС и ЧЛ в ходе работы);
- После сдачи текста автором, вычитывать готовый текст и исправлять ошибки (орфографические, стилистические,
грамматические). При необходимости изменять структуру статьи, устранять
стилистические, логические, фактические ошибки, перестраивать предложения, удалять
излишние повторения, ликвидировать двусмысленности;
- Проверять соответствие каждого подзаголовка статьи содержанию текста. Нельзя делать подзаголовки, вводящие читателя в заблуждение;
- Проверять тексты на наличие всех ключевых слов, на "Воду", "Тошнотность", уникальность и грамотность;
- Заполнять отчет о работе;
- Для некоторых проверок предоставляется доступ к on-line сервисам платным и бесплатным:
1. tz.binet.pro - текст должен максимально соответствовать ТЗ, проверка ключей;
2. advego.ru - академическая тошнота статьи не более 9%, тошнота по слову должна быть не выше 2,5%;
3. content-watch.ru - уникальность не ниже 95%;
4. glvrd.ru - слово и синтаксис балл не ниже 7,5;
5. orfogrammka.ru - лишние пробелы, ошибки и другие ляпы нужно исправлять.
Условия устройства и оплаты:
- Оплата за выполненную работу производится 1 раз в неделю, пост оплата. В среднем на наших проектах доход редактора
составляет 8 000р. - 15 000р. в мес., 2 000р. – 4 000р. в неделю соответственно;
- План – от 80 статей/мес., целевой показатель 150-200 статей/мес.
- Возможность развития в команде до редактора нескольких проектов (Руководитель проектов).
Просьба в отклике указать:
- Имя;
- Возраст;
- Сколько времени готовы уделять работе (дней недели и часов всутки);
- В каких тематиках вы специалист, какой опыт (нужно будет работать с текстами по тематикам ремонт и стройка, авто, техника, IT), либо в гуманитарной (тексты по тематикам бизнес и право);
- Готовность предоставить портфолио (перечень проектов на которых работали в роли редактора);
- Работали ли вы раньше с SEO текстами, где надо соблюдать необходимое количество заданных ключевых слов?
- Есть ли у вас опыт работы с биржей etxt?
- Есть ли у вас навыки работы с группой копирайтеров на бирже? Сможете ли вы этой группой управлять (отбирать авторов в белый список, отправлять в чёрный список, отдавать задание на доработку, требовать исполнения заданий)?
- Готовы пройти тестовое задание?
Спасибо за Ваш отклик!
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