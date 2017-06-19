Требуется написать контент для наполнения сайта по ритуальным услугам.
Проверка текстов - техническая грамотность и орфография
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, строительной тематики - http://www.alpicagroup.ru/.
Как видно, у компании 2 основных направления - Остекление фасадов и Вентилируемые фасады.
Требуется решить 2 главные задачи:
1. Орфографическая проверка текста
Проверить текст на орфографические ошибки и пунктуацию. Тут думаю ничего детально объяснять не нужно - задача не сложная.
Возможно и откажемся от этой задачи, тк если у самих будет время, то просто воспользуемся соответствующими онлайн сервисами.
2. Проверка текста на техническую грамотность.
Тут уже нужно быть специалистом именно в этих направлениях (с опытом работы и/или желательно проф.образованием).
нужно выявлять где указанны не верные технически термины, обороты, или вообще написано не по теме или "ересь" (а такие точно есть). Предложения вроде: "я попробую", "тут не сложно", "я писал текста для ПВХ окон" - не подходят. Нужен человек, который работал именно в данных сферах - алюминиевое остекление и вентилируемые фасады промышленных зданий и объектов (частный сектор не наше направление).
Схему работы и систему оплаты, мы оговорим в индивидуальном порядке с выбранным исполнителей. Предполагается что работа будет вестись поэтапно:
- проверка страницы на орфографию
- сдача отчета по странице
- проверка отчета и внесение правок
- проверка текста на странице на тех.грамотность
- сдача отчета по странице
- проверка отчета и внесение правок
От Вас:
- стоимость проверки 1,000 символов без пробелов на орфографию;
- стоимость проверки 1,000 символов без пробелов на тех.грамотность;
- подтвержденный опыт работы и компетентности в данных направлениях;
- условия по схеме работы;
- условия по оплате;
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