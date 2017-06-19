Проверка текстов - техническая грамотность и орфография

Есть сайт, строительной тематики - http://www.alpicagroup.ru/.

Как видно, у компании 2 основных направления - Остекление фасадов и Вентилируемые фасады.

Требуется решить 2 главные задачи:

1. Орфографическая проверка текста

Проверить текст на орфографические ошибки и пунктуацию. Тут думаю ничего детально объяснять не нужно - задача не сложная.

Возможно и откажемся от этой задачи, тк если у самих будет время, то просто воспользуемся соответствующими онлайн сервисами.

2. Проверка текста на техническую грамотность.

Тут уже нужно быть специалистом именно в этих направлениях (с опытом работы и/или желательно проф.образованием).

нужно выявлять где указанны не верные технически термины, обороты, или вообще написано не по теме или "ересь" (а такие точно есть). Предложения вроде: "я попробую", "тут не сложно", "я писал текста для ПВХ окон" - не подходят. Нужен человек, который работал именно в данных сферах - алюминиевое остекление и вентилируемые фасады промышленных зданий и объектов (частный сектор не наше направление).

Схему работы и систему оплаты, мы оговорим в индивидуальном порядке с выбранным исполнителей. Предполагается что работа будет вестись поэтапно:

- проверка страницы на орфографию

- сдача отчета по странице

- проверка отчета и внесение правок

- проверка текста на странице на тех.грамотность

- сдача отчета по странице

- проверка отчета и внесение правок

От Вас:

- стоимость проверки 1,000 символов без пробелов на орфографию;

- стоимость проверки 1,000 символов без пробелов на тех.грамотность;

- подтвержденный опыт работы и компетентности в данных направлениях;

- условия по схеме работы;

- условия по оплате;